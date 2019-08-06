НАТО принимает только то, что им выгодно, заявил крымский депутат

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами. По его словам, народ добровольно принял это решение на законном референдуме.

В Крыму объяснили генсеку НАТО истинную причину воссоединения полуострова с Россией

"Наверное, воссоединение Крыма с Россией стало катализатором определённых процессов во всём мире. На самом деле принять то, что случилось пять лет назад, они не могут до сих пор", - передаёт слова депутат RT.

Ганжара добавил, что НАТО готовы признать Голанские высоты как часть Израиля или Косово как отдельный субъект международных отношений, но только не присоединение Крыма, за которое выступили жители полуострова.

Политик считает, что они придерживаются политики "двойных стандартов", преподнося "в нужном ключе и свете" только то, что им выгодно, а с остальным они мириться не собираются.