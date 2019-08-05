Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, произошедший в Каире вечером 4 августа. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 5 августа. В Каире после ДТП прогремел мощный взрыв, погибли 19 человек

Глава государства выразил свою обеспокоенность случившимся: "Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые стали жертвами трусливого террористического акта", - написал он в сервисе микроблогов.

Напомним, как ранее сообщали АН, минувшей ночью в Каире у Института рака произошло страшное ДТП с тремя автомобилями, после чего прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 19 человек, еще несколько пострадали.