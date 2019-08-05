Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"
5 августа 2019, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, произошедший в Каире вечером 4 августа. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 5 августа.
Глава государства выразил свою обеспокоенность случившимся: "Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые стали жертвами трусливого террористического акта", - написал он в сервисе микроблогов.
Напомним, как ранее сообщали АН, минувшей ночью в Каире у Института рака произошло страшное ДТП с тремя автомобилями, после чего прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 19 человек, еще несколько пострадали.