Депутат Верховной рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион назвала лесные пожары в Сибири "местью дикарям московским". Об этом она написала на своей странице в Facebook. Пушков прокомментировал свое заявление относительно Ирины Фарион

"Ад на земле? Нет. Это правда-месть дикарям московским... везде, где они - смерть и выгорание", - написала Фарион. По ее словам, природа является заложницей "извечного врага" украинцев, а потому жалеть ее не стоит.

Политик не впервые выступает с антироссийскими высказываниями. Ранее Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами", призвав лишать таких граждан прав на получение образования и на возможность работать.