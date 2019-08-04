Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
4 августа 2019, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с инцидентами со стрельбой в городах Дейтон, штат Огайо и Эль-Пасо, штат Техас.
Как рассказали журналистам в воскресенье в пресс-службе Кремля, российский лидер направил своему американскому коллеге телеграмму с соболезнованиями в связи с трагической кончиной людей в США.
Напомним, как ранее писали АН, в ночь на 4 августа мужчина открыл стрельбу возле одного из баров в Дейтоне. Стрелок, вооруженный винтовкой калибра 5,56 с увеличенными обоймами и одетый в бронежилет, убил девять человек.
Чуть ранее - в субботу - стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек.