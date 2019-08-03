Лидер партии Зеленского метит в спикеры Верховной Рады

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков планирует занять главное кресло украинского парламента. Каким путем он хочет это сделать, рассказали украинские СМИ.

Ранее Разумков заявил имя кандидата на пост вице-спикера новой Верховной Рады. Им может стать Руслан Стефанчук. Сейчас он является парламентским представителем Владимира Зеленского.

Данное заявление было сделано в первой половине дня. Спустя пару часов появилась новая информация. Должность спикера парламента Разумков отводит под себя.

По словам Разумкова, его партия планирует выдвинуть своего лидера в качестве кандидата на пост спикера Верховной Рады. «Слуга народа» победила на минувших выборах с подавляющим перевесом голосов.

Для реализации своих инициатив партии Зеленского даже не нужна коалиция. Поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что именно Разумков и станет спикером парламента. Его заместителем будет Руслан Стефанчук.