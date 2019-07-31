"Северный поток - 2" невозможно остановить, заявили в Совфеде

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на проект о санкциях против "Северного потока-2", за который выступили в Сенате США. По его словам, реализацию газопровода уже невозможно остановить.

Комитет Сената выступил за санкции против "Северного потока - 2"

"Я считаю, это будет крайне неудачное решение американцев, потому что они тем самым окончательно подорвут доверие к себе со стороны своих партнёров в Европе, их просто начнут опасаться и не захотят с ними иметь никаких дел", - передаёт слова сенатора "Интерфакс".

Джабаров отметил, что даже одобрение санкции не сможет помешать окончательному строительству трубопровода, потому что в его реализации заинтересовано множество стран.

Он добавил, что санкции только поспособствуют выходу Европы из-под влияния доллара.