Медведев поручит выделить средства для тушения лесных пожаров

Премьер - министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручит выделить средства на тушение лесных пожаров в регионах из резервного фонда РФ. Глава кабмина прибыл в Красноярск для обсуждения масштабов ситуации.

Премьер - министр скорректировал рабочий график, чтобы провести совещание в регионе.

"По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями министерства обороны. Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной", - передаёт слова Медведева РИА Новости.

Уточняется, что режим ЧС введён в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).