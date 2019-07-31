Медведев поручит выделить средства для тушения лесных пожаров
31 июля 2019, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер - министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручит выделить средства на тушение лесных пожаров в регионах из резервного фонда РФ. Глава кабмина прибыл в Красноярск для обсуждения масштабов ситуации.
Премьер - министр скорректировал рабочий график, чтобы провести совещание в регионе.
"По поводу усиления группировки МЧС вместе с возможностями министерства обороны. Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной", - передаёт слова Медведева РИА Новости.
Уточняется, что режим ЧС введён в четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).