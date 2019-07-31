В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном размещении Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

Рябков отметил, что подлетное время является "ключевым моментом". По его словам, ситуация со взаимным размещением ракет является "умозрительно-абстрактной", - передаёт "Интерфакс".

Политик привёл аналогию с Карибским кризом, пояснив, что аналогия литературная "без привязки к любым координатам на Земном шаре". Рябков добавил, что пока ещё действует мораторий на размещение ракет, но, по его мнению, США и НАТО очень легко относятся к международной безопасности.

"Но всё-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью", - заключил он.

Напомним, что советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США выйдет из ДРСМД в пятницу, 2 августа.