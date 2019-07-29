«Я устал, я ухожу»: преемником Ельцина мог оказаться вовсе не Путин

Сейчас сложно себе это представить, но в далеком уже 1999 году преемником первого президента России Бориса Ельцина мог стать вовсе не Владимир Путин, выяснил журналист Андрей Караулов.

В народной памяти день 31 декабря 1999 года запомнился исторической фразой Бориса Ельцина: «Я устал, я ухожу». С этого момента и началась в России «эпоха Путина». Журналист Андрей Караулов сумел выяснить, что до этого момента история России могла пойти по совершенно иному сценарию. Оказалось, что Борис Ельцин вовсе не Путина прочил себе в преемники…

«Эта надпись на фото – абсолютная сенсация. Фото историческое. Я долго-долго его искал, несколько лет. Надпись подлинная, подпись подлинная. Теперь кто-нибудь сомневается, что Ельцин видел Немцова преемником? Но Немцов не прошел по «пятому пункту» (национальность), Чубайс – по той же причине. Путин не соглашался быть Президентом. А кто, если не он?», - приводит его комментарий портал «Караулов Лайф».