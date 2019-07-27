На Украине попросили Зеленского восстановить авиасообщение с РФ

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с РФ. В тексте отмечается, что страдают от запрета в первую очередь жители Незалежной. Украинцы просят Зеленского возобновить железнодорожное сообщение с Крымом

"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые по этой причине не могут видеться со своими семьями", - отмечается в тексте петиции о восстановлении авиасообщения с Россией.

Петиция была размещена в четверг. На данный момент ее подписали 216 человек. А чтобы документ приняли на рассмотрение, подписи под ним должны оставить не менее 25 тысяч человек за 3 месяца.

Напомним, ранее АН сообщали, что главу Украины также попросили возобновить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить поезда до декабря 2019 года, когда начнется сообщение через Крымский мост.