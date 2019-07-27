В Госдуме оценили желание украинцев возобновить ж/д сообщение с Крымом

Российский депутат Михаил Шеремет рассказал, что желание украинцев наладить железнодорожное сообщение к Крымом можно расценивать как сигнал для президента Зеленского и всей власти Украины в целом.

«Все это сигнал украинского народа новой власти Украины. Надеюсь, что господин Зеленский наконец-то повернется лицом к народу и выполнит предвыборные обещания, которые он давал, и будут восстановлены дружественные отношения с Россией», - сказал Шеремет.

Депутат Госдумы также отметил, что, несмотря на всяческие искусственные ограничения со стороны Киева, количество украинских туристов в Крыму продолжает неуклонно расти, передаёт РИА Новости.