Пушков прокомментировал слова Трампа про отсутствие причин для вражды РФ и США

Сенатор Совфеда Алексей Пушков оценил слова президента Соединённых Штатов о том, что существующие разногласия между Россией и США являются результатом деятельности одного человека.

Трамп свалил всю вину за вражду с Россией на одного человека

По мнению Пушкова, подобные заявления Трампа кардинально расходятся с мнением и действиями его администрации, передаёт РИА Новости. Сенатор подчеркнул, что при подобных заявлениях президент Америки оказывается в стороне от администрации.

«Трамп признал: "Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией". Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его администрации: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую», - отметил Пушков.