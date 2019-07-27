Лавров заявил, что никакие внешние факторы не навредят дружбе России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой китайского МИД Ван И заявил, что на отношения между Россией и Китаем не влияет внешняя политика.

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«Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не увенчаются успехом», - сказал российский министр.

В ответ на это Ван И отметил, что Россия и Китай должны всячески работать над улучшением отношений между странами, а также стремиться к выполнению всех договорённостей, заключенных лидерами двух государств, передаёт РИА Новости.