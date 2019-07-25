Член комитета Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новые обвинения в адрес Российской Федерации о якобы продолжающемся вмешательстве Москвы в американские выборы. Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

"В США уже 10 месяцев нет никаких выборов, а директор ФБР заявляет в сенате, будто Россия "продолжает вмешиваться в них". Нельзя вмешаться в то, чего нет", - отметил Пушков на своей странице в сервисе Twitter.

Сенатор обратил внимание, что Мюллер доказательств "криминального сговора" с Россией ради победы на выборах не нашел: "Обвинения в сговоре - пустые разговоры, нужные врагам России и противникам Трампа".

Напомним, как ранее сообщали АН, накануне экс-спецпрокурор на слушаниях в Конгрессе заявил, что приписываемое РФ вмешательство в ход президентских выборов в США было "масштабным и систематическим".