Военные Малайзии вынуждены были организовать секретную операцию для того, чтобы получить "черные ящики" потерпевшего крушение MH17, которыми, как выяснилось, пытались завладеть США и Украина.

Эти данные озвучил в своем фильме голландский журналист Макс ван дер Верффа, сумевший поговорить с малайзийским полковником Мохамадом Сакри, руководившим расследованием катастрофы в Донбассе, пишет РИА Новости.

Чтобы попасть на место крушения, малайзийским военным пришлось тайно ехать в Донбасс. Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им.

Так власти Малайзии сорвали готовившееся Вашингтоном наступление 9-тысячного контингента сил НАТО под предлогом защиты места крушения самолета. Однако целью операции был разгром повстанцев на Донбассе и возможная атака на Крым.