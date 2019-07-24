Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал условия, при которых Россия наладит отношения с Европой. По его словам, ЕС следует накопить "критическую массу политической воли".

"Проблемы в отношениях между Россией и Евросоюзом возникли не из-за ситуации вокруг Украины. Они накапливались к 2014 году. События же на Украине стали мощным катализатором имеющихся проблем, но не их первопричиной...Необходимо совместно выстраивать новую парадигму отношений", - передаёт слова политика "Парламентская газета".

Чижов отметил, что отношения Брюсселя и Москвы далеки от нормальных, но выстраивание политического диалога продолжается. Политик добавил, что неизвестно, сколько времени потребует на их восстановление.

"Евросоюз должен накопить критическую массу политической воли. Речь в этом плане идёт о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией. Предпосылки для этого есть, они постепенно усиливаются", - заключил он.