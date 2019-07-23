Володин назвал ответственных за окончание войны в Донбассе

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, от кого зависит разрешение военного конфликта, продолжающегося на юго-востоке Украины.

По его словам, решение о прекращении военных действий в Донецкой и Луганской народных республиках во многом зависит от действий нового парламента Украины, выборы в который прошли накануне.

Вячеслав Володин отметил, что украинская Верховная Рада может принять законы, которые будут регулировать правовой статус непризнанных самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Он пояснил, что, если будут приняты подобного рода решения, можно будет высказать мнение о том, насколько украинские парламентарии эффективно решат задачи "тех же минских договоренностей".