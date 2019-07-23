Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны во главе с США пытаются "оторвать" Грузию и другие соседние страны от России. Глава МИД отметил, что Москва никогда не стремилась разорвать отношения с Тбилиси.

"Именно грузинское руководство прежде при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения, всячески пыталось ограничивать наше экономическое взаимодействие. Сейчас торговля возобновилась. Не думаю, что кто-то от этого испытывает неудобство", - передаёт слова Лаврова RT.

Лавров отметил, что у России нет никакого негативного отношения и предвзятости к грузинскому народу. По его словам, оба государства "веками жили вместе, ценили культуру и обычаи друг друга".

Министр добавил, что сейчас трудно судить относительно того, сделают ли в США вывод из решения президента Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси после антироссийских выступлений в Грузии.