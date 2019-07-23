Военному атташе Южной Кореи вручили ноту после инцидента над Японским морем

Командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий самолетов.

Кобылаш отметила, что российские и китайские летчики провели первое совместное патрулирование, он пролетел по заранее запланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Военный отметил, что результаты проведённого контроля показали, что никакого нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено.

"Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 километров. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", - передаёт его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что, по утверждению южнокорейских военных, российский самолет дважды находился в воздушном пространстве республики над Японским морем. Истребители ВВС Южной Кореи были подняты по тревоге и дали несколько предупредительных выстрелов.