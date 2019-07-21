Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что для властей Украины наступили трудные времена. По его мнению, результаты парламентских выборов не обеспечат устойчивые коалиции в стране.

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"Голоса за партию Зеленского резко отличаются от результатов президентских выборов. Это, во-первых, естественно, так как на парламентских выборах больше вариантов для распределения голосов. А, во-вторых, рейтинг Зеленского неизбежно будет стремиться к реальной величине и без прорывных решений будет неизбежно снижаться...Устойчивые коалиции вряд ли возможны. Поэтому для украинских властей наступили трудные времена", - передаёт слова сенатора РИА Новости.

Морозов отметил, что результат соответствует опросам, поэтому никакой сенсации тут нет. Однако , не смотря на это, Украина "жестко расколота".