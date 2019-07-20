СМИ: партия Владимира Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Главным претендентом на кресло председателя Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" является Дмитрий Разумков. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к штабу партии.

Глава "Слуги народа" занимался всей организационной работой президентской кампании лидера Украины Владимира Зеленского, он "заслужил" пост спикера, пояснил позицию партии один из собеседников издания.

Два других источника, близких к избирательному штабу, подтвердили, что именно кандидатура Разумкова как руководителя процесса партийного строительства и спикера двух кампаний рассматривается как основная.