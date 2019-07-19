Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании попало в скандал. На официальной страничке дипломаты опубликовали карту, где Крым обозначен частью территории Украины.

На своей официальной страничке посольство России в Великобритании опубликовало запись, в которой были процитированы слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Тот сравнил военные затраты НАТО с аналогичными тратами РФ.

«В 2018 году США потратили на это более $ 700 млрд, НАТО в общей сложности – около $1 трлн, расходы России наоборот составили менее $50 млрд», — напомнило британское посольство РФ.

К записи была прикреплена политическая карта мира. На ней были нанесены значки, обозначающие место размещения баз НАТО. Крым на карте был изображен как часть Украины.

Картинка тут же вызвала реакцию. Украинцы начали задаваться вопросом официальная ли это позиция РФ. Большинство комментаторов принялись иронизировать.

Справедливости ради стоит отметить, что скандал был спровоцирован преимущественно украинцами и русскими. Комментаторам из Европы территориальная принадлежность полуострова была безразлична. Они задавались вопросом пытается ли Россия разыграть карту жертвы, сравнивая свои военные расходы с НАТО и США.