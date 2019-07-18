В Саксонии считают нужным снять с России санкции

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кретшмер заявил, что после возвращения российской делегации в ПАСЕ логичным шагом стало бы снятие антироссийских ограничений.

В МИД Германии признали важность диалога с Москвой

Кретшмер подчеркнул, что введённые в отношении России санкции вовсе не способствуют достижению тех целей, с которыми они были задуманы, передаёт РИА Новости. Он отметил, что ограничения стали проблемой для Германии в целом и для Саксонии в частности. Также Кретшмер заявил, что хоть мир в Восточной Украине важен, но его не получится добиться при помощи санкционной политики.

«Правильным было то, что Россия вернула свое право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток — 2". Следующим шагом должно быть снятие санкций», - сказал он.