Россия упростила получение гражданства для жителей Донбасса

Президент России подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (ДНР и ЛНР), но и жители этих областей в целом.

Ранее такая возможность была только у жителей непризнанных ДНР или ЛНР - они занимают только часть этих областей. В Луганской области Киев контролирует большую часть территории, в Донецкой - около половины.