СМИ выяснили, кто, предположительно, являлся заказчиком дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, получившего широкую огласку. Об этом Telegram-каналу Baza рассказал полицейский, связанный с делом.

Отмечается, что высокопоставленный сотрудник ГУ ФСБ по Москве заказал полицейским "прижать" Ивана Голунова. Журналистам стало известно его имя, однако они не указывают его, поскольку "не могут подтвердить обвинения".

Собеседник Baza также рассказал, что неназванный руководитель из главка сначала пытался привлечь к участию в этой истории начальника УНК московского МВД, но тот отказался, "сославшись на занятость и короткие сроки".

Указание завести уголовное дело поступило 5 июня, то есть за сутки до задержания журналиста. Сотрудник управления ФСБ передал полицейским личные данные Ивана Голунова, включая адрес регистрации и фактического проживания.