Песков рассказал, ведёт ли Кремль переговоры по обмену украинских моряков

Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не ведёт переговоров об обмене украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не ведёт переговоров с властями Украины об обмене двадцати четырёх украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года, передаёт РИА Новости.

«Я отвечал уже на этот вопрос. Нет, переговоры об обмене украинских моряков не ведутся», - сказал Песков.

Среди арестованных граждан Украины 22 моряка и 2 сотрудника СБУ. Также российские пограничники задержали два украинских артиллерийских катера и один рейдовый буксир.