В Киеве заявили о согласовании обмена пленными с Россией

Внешнеполитические советники лидеров стран "нормандской четверки" договорились провести обмен пленными в течение месяца. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"В принципе мы не зацикливаемся сейчас вокруг количества людей, наша задача сейчас получить наших людей назад", - цитирует его ТАСС. При этом Пристайко добавил, что стороны пока не определили конкретное количество лиц к обмену.

Договоренности были достигнуты на встрече советников лидеров стран "Нормандской четверки" 12 июля, от РФ участвовал помощник президента Владислав Сурков. Следующая встреча в этом формате должна пройти в конце августа.