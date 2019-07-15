Захарова считает, что слова Турчинова полностью противоречат европейским правовым нормам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила заявление Александра Турчинова о возможности Украины за считанные минуты разрушить Крымский мост. По её мнению, такие слова полностью противоречат нормам Европы, к коей Украина себя причисляет.

Захарова отметила, что все заявления украинских властей следует рассматривать с точки зрения европейского права, передаёт РИА Новости. Она считает, что в Европе не существует таких конвенций, в соответствии с которыми слова Турчинова «казались бы хотя бы нормальными».

«Эти вещи полностью противоречат всему накопленному опыту европейской цивилизации, с которым Украина себя ассоциирует в будущем», - сказала она.