"На Украине последние пять лет власть неадекватна", - в Крыму о "пятиминутном" сносе моста

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты "Нептун" снесут за несколько минут Крымский мост.

В Украине пригрозили РФ за "несколько минут снести" Крымский мост

Сенатор отметил, что "последние пять лет" власть на Украине неадекватная и он надеется, что нынешнее руководство будет умнее.

"На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей", - передаёт слова Цекова RT.

Он добавил, что подобные высказывания могут быть связаны с усилением обороноспособности Крыма. По его словам, полуостров, как и мост хорошо защищены, поэтому Украину могут ждать плачевные последствия в случае атаки.