Российский депутат ответил на угрозы уничтожить Крымский мост

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что ракеты «Нептун» смогут уничтожить Крымский мост буквально за несколько минут.

Бальбек напомнил, что, несмотря на несколько показательных запусков украинских крылатых ракет «Нептун», никто не видел, как они достигали цели.

«Кроме того, хочется спросить бывшего главного «оборонщика» Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полётом?» - сказал депутат от Республики Крым.

Бальбек отметил, что подобные заявления Александра Турчинова могут навредить хрупким отношениям между Россией и Украиной, передаёт RT.