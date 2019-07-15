Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества. По её словам, "фундаментальные основы общества размываются и подвергаются эрозии".

"Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества", - передаёт её слова РИА Новости.

Матвиенко отметила, что в некоторых государствах вместо слов "мама" и "папа" ввели понятия "родитель номер один" и "родитель номер два". Спикер считает, что невозможно представить, чтобы первым словом ребёнка была фраза "родитель номер...".

Матвиенко подчеркнула, что нельзя допустить размывания таких понятий, как семья, дети и родители.