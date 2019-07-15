В понедельник, 15 июля, президент Междунарoдной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил об увольнении руководителя спецподразделения ФСБ "Альфа" Валерия Канакина. Он отметил, что снятие с должности не имеет отношения к задержанию нескольких сотрудников ФСБ по подозрению в разбое.

"Он был уволен некоторое время назад", - передаёт слова президента "Интерфакс".

Отмечается, что после увольнения Валерий Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

По данным РЕН ТВ, исполняющим обязанности руководителя спецподразделения "Альфа" назначен полковник Кирилл Курносов.

Напомним, что 5 июля Военный суд в Москве арестовал подозреваемых в разбое пятерых сотрудников "Альфы" и "Вымпела"

ФСБ до августа, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.