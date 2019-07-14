В российском МИД посоветовали Киеву обновить представление о Европе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украине следует изменить свои представления о европейских ценностях.

Захарова считает, что Украине действительно нужно двигаться в европейском направлении. При этом она отметила, что для этого Киеву стоит обновить своё понимание европейской цивилизации, передаёт «Московский комсомолец». Захарова подчеркнула, что начать следует с правового пласта.

Представитель российского МИД признала, что России и Украине есть над чем в дальнейшем работать. По её словам, начать стоит с выполнения минских договорённостей.