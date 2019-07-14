Мэр Тбилиси считает Путина неправым

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия должна отреагировать на заявления президента РФ Владимира Путина о взаимоотношениях страны с Абхазией и Южной Осетией в первые годы после революции 1917 года. Украинский телеведущий нецензурно обругал Путина

Речь идет о словах главы России, что "при развале Российской Империи в годы Первой Мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала".

Каладзе обвинил Путина во лжи, заявив, что тот якобы дезинформирует население о геноциде в Южной Осетии в 1919-1920 годах: "Это не первый случай, когда этот человек [президент РФ] делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию", - пояснил Каладзе.

"Мы должны объяснить нашим детям, что и как было в реальности", - отметил градоначальник Тбилиси. Он призвал грузинские власти отреагировать на слова лидера России, а также принять все необходимые санкционные меры против него и российского государства.