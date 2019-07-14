Медведчук рассказал о негативном влиянии США на Украину
14 июля 2019, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
Пребывание Украины под влиянием США мешает проявлению украинской политики. Такого мнения придерживается глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
По его словам, эта ситуация также влияет на суверенитет и независимость Украины. Об этом он написал в Twitter 14 июля. Говорить о самостоятельности новой украинской власти сложно, отметил он.
По словам Виктора Медведчука, жесткий контроль с американской стороны не дает реализоваться реальной политике Незалежной, что, в свою очередь, ставит под угрозу независимость украинского государства.
Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны. Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно. pic.twitter.com/fI4wo84QnT— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 14 июля 2019 г.