Медведчук рассказал о негативном влиянии США на Украину

Пребывание Украины под влиянием США мешает проявлению украинской политики. Такого мнения придерживается глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, эта ситуация также влияет на суверенитет и независимость Украины. Об этом он написал в Twitter 14 июля. Говорить о самостоятельности новой украинской власти сложно, отметил он.

По словам Виктора Медведчука, жесткий контроль с американской стороны не дает реализоваться реальной политике Незалежной, что, в свою очередь, ставит под угрозу независимость украинского государства.