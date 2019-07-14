ЦИК Украины показала лицо кандидата в Раду Дарта Вейдера

Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады. Среди прочих претендентов на депутатское кресло числится и некто Дарт Викторович Вейдер.

Ранее столь необычного кандидата выдвинула партия "Блок Дарта Вейдера". Согласно документам, Дарт Викторович Вейдер родился в Киеве, однако баллотируется в избирательном округе №135 в Одессе.

В его предвыборной программе три пункта: прочная система обороны (в том числе создание противовоздушного ракетного щита), честная и справедливая правоохранительная система, евровыбор Украины.

Общественное движение "Честно" на своем сайте заявило, что фото кандидатов были опубликованы после их обращения, и теперь. украинцы смогут увидеть, как выглядят технические кандидаты и "клоны".