ЦИК Украины показала лицо кандидата в Раду Дарта Вейдера
14 июля 2019, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады. Среди прочих претендентов на депутатское кресло числится и некто Дарт Викторович Вейдер.
Ранее столь необычного кандидата выдвинула партия "Блок Дарта Вейдера". Согласно документам, Дарт Викторович Вейдер родился в Киеве, однако баллотируется в избирательном округе №135 в Одессе.
В его предвыборной программе три пункта: прочная система обороны (в том числе создание противовоздушного ракетного щита), честная и справедливая правоохранительная система, евровыбор Украины.
Общественное движение "Честно" на своем сайте заявило, что фото кандидатов были опубликованы после их обращения, и теперь. украинцы смогут увидеть, как выглядят технические кандидаты и "клоны".