Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Курил?

Российская сторона отказалась обсуждать возможность передачи Японии двух южнокурильских островов в рамках переговоров о мирном договоре, пишет Kyodo со ссылкой на близкие к переговорам источники. Захарова: Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20

По информации источника агентства Kyodo, одной из причин отказа российской стороны даже обсуждать такую возможность стали определенные беспокойства, связанные с японско-американским военным альянсом.

Россия просила предоставить конкретные ответы, как Япония намерена разрешить беспокойства Москвы, но не получила конкретики. А потому российская сторона отказалась от переговоров по двум островам.

Напомним, Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.