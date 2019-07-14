Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Курил?
14 июля 2019, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
Российская сторона отказалась обсуждать возможность передачи Японии двух южнокурильских островов в рамках переговоров о мирном договоре, пишет Kyodo со ссылкой на близкие к переговорам источники.
По информации источника агентства Kyodo, одной из причин отказа российской стороны даже обсуждать такую возможность стали определенные беспокойства, связанные с японско-американским военным альянсом.
Россия просила предоставить конкретные ответы, как Япония намерена разрешить беспокойства Москвы, но не получила конкретики. А потому российская сторона отказалась от переговоров по двум островам.
Напомним, Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.