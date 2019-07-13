Правительство Севастополя отправлено в отставку. Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об освобождении от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Жители Севастополя попрощались с экс-губернатором города Дмитрием Овсянниковым салютом

Российский лидер удовлетворил просьбу 42-летнего Овсяннкова об увольнении. Путин назначил врио главы Севастополя 38-летнего Михаила Развожаева. 11 июля президент провёл рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

Указ опубликован в субботу на сайте правительства Севастополя. Согласно указу, правительство будет осуществлять свои полномочия до формирования нового состава.

Овсянников являлся врио главы Севастополя с 2016 года, после победил на выборах губернатора в 2017 году.

Есть предположения, что новый глава Севастополя займется расследованием деятельности предшественника, с доведением до возбуждения уголовных дел.