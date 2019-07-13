ЦИК Украины не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать 17 наблюдателей от ОБСЕ, которые являются гражданами России. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Украины в Facebook.

Комиссия объясняет это требованием закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Как указывается в сообщении, такое решение принято, поскольку эти лица являются гражданами Российской Федерации, которые, в соответствии с данным украинским законом, "не могут являться официальными наблюдателями".