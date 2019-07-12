Американские СМИ: после 2024 года Путин останется у власти

В Кремле обсуждают возможность проведения парламентской реформы, пишет издание Bloomberg. Это поможет Владимиру Путину сохранить власть после завершения его последнего президентского срока.

Об этом американским журналистам рассказали проверенные источники. Сценарий предусматривает снижение числа депутатов Государственной думы, избираемых по партийным спискам, до 25 процентов и увеличением доли одномандатников.

Российские чиновники якобы рассматривают возможность расширить конституционные полномочия премьер-министра в ущерб президентским. Для этого требуется одобрение Госдумы и, желательно, "Единой России", отмечает издание.

Один из источников Bloomberg констатировал, что реформа будет проведена перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 г. Она даст Владимиру Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания его срока.