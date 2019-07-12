Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о бомбе

Сотрудники полиции Кривого Рога проверяют информацию о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме, где проживают родители президента Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что сообщение о минировании поступило в СБУ в Киеве еще днем. Речь шла о больницах, роддомах, детских садах, гипермаркетах, центральном вокзале и доме родителей Владимира Зеленского.

Часть объектов правоохранители и кинологи с собаками на текущий момент уже успели проверить: информация о бомбах не подтвердилась. В настоящий момент специалисты проверяют оставшиеся локации.