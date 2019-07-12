Из Комсомольска-на-Амуре снова уходит мэр

Глава администрации города Президентского внимания – Комсомольска-на-Амуре -Андрей Климов снова написал заявление об увольнении. Его полномочия могут быть прекращены 17 июля.

Все началось с того, что предыдущий губернатор Вячеслав Шпорт упрекнул градоначальника в том, что сроки, обозначенные в плане развития города Юности, не соблюдены, а также в других недочетах в работе. Накануне губернаторских выборов Андрей Климов решил написать свое первое заявление об увольнении.

С тех пор бумага с просьбой уволить Климова по собственному желанию несколько раз направлялось в городскую думу. На этот раз депутаты ждали от градоначальника другого документа.

Уже несколько месяцев парламентарии ждут от мэра отчета о проделанной работе. Но Климов ушел в затяжной отпуск. А после него выходить на работу не собирается. Сейчас – и с начала отпуска – его обязанности выполняет Алексей Разин.

Городская дума Комсомольска-на-Амуре внесла изменения в городской Устав в части статьи, определяющей порядок назначения мэра в случае его отставки или ареста. Пока поправки не зарегистрированы в главном управлении минюста края.