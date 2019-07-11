На Украине рассказали, как прошел первый разговор Путина с Зеленским

Украинские СМИ рассказали подробности беседы российского Президента с украинским коллегой. Первым начал Зеленский.

Сам разговор был назван первой попыткой Зеленского дозвониться до Владимира Путина. Сообщается, что Президент России сразу же принял звонок. С Петром Порошенко он отказывался разговаривать.

Первым начал говорить Зеленский. Он спросил, когда Владимир Путин признает итоги выборов на Украине и поздравит своего украинского коллегу. Российский президент, сообщается, ответил в стилистике «буду краток, скоро».

Сама беседа прошла достаточно дружески. Разговор был насыщенным.