Туск назвал распад СССР счастьем для России и Европы

Глава Европейского совета Дональд Туск считает, что распад СССР не только не был самой крупной геополитической катастрофой двадцатого века, но напротив - оказался весьма счастливым событием.

Прибыв с визитом в Батуми на конференцию "Европейский путь Грузии", он высказал мнение, что распад СССР "стал благословением" для украинцев, грузин, народов Центральной и Восточной Европы и самих русских.

"Я хочу громко заявить, что коллапс и разрушение СССР было очень позитивным событием для Грузии, Польши, Центральной и Восточной Европы, да и, уверен, самой России", - поделился своим мнением политик (в Twitter).





