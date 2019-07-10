Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на высказывание генерального директора телеканала "Рустави - 2" о поставке вина и минеральной воды в Россию. Сенатор задался вопросом, а захочет ли после его действий народ покупать эти напитки.

"Да я мочился во все это", - высказался гендиректор "Рустави 2" о поставке вина и минералки в Россию

Ранее гендиректор "Рустави 2" Николоз Гварамия заявил, что плевать он хотел на боржоми и вино. По его словам, он "мочился во все это".

"С учетом угроз гендиректора телеканала «Рустави-2» в отношении грузинского вина, экспортируемого в Россию, полагаю, на него будет немного охотников. Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный", - написал Пушков в Twitter.