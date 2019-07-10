Медведев назвал два условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер - министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с членами украинский партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал два варианта решения вопроса о сохранении транзита российского газа через Украину.

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"Что же касается того, как двигаться, думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой - это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время...Второй вариант, который мы никогда не отрицали, - это вариант консорциума", - передаёт слова главы кабмина ТАСС.

Медведев отметил, что раньше этот вариант был "сверхполитизирован", но сейчас политизация уходит а прошлое, потому что существуют иные каналы поставки - "Турецкий поток" и "Северный поток".

"Сценарий консорциума, который учел бы интересы России как поставщика, и стран ЕС - как потребителей, на наш взгляд, является наиболее реальным", - считает Бойко.

Отмечается, что вернуться к обсуждению данного вопроса политики смогут после парламентских выборов на Украине.