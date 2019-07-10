Медведев назвал два условия сохранения транзита газа через Украину
10 июля 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер - министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с членами украинский партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал два варианта решения вопроса о сохранении транзита российского газа через Украину.
"Что же касается того, как двигаться, думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой - это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время...Второй вариант, который мы никогда не отрицали, - это вариант консорциума", - передаёт слова главы кабмина ТАСС.
Медведев отметил, что раньше этот вариант был "сверхполитизирован", но сейчас политизация уходит а прошлое, потому что существуют иные каналы поставки - "Турецкий поток" и "Северный поток".
"Сценарий консорциума, который учел бы интересы России как поставщика, и стран ЕС - как потребителей, на наш взгляд, является наиболее реальным", - считает Бойко.
Отмечается, что вернуться к обсуждению данного вопроса политики смогут после парламентских выборов на Украине.