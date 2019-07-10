//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика 13+

Медведев назвал два условия сохранения транзита газа через Украину

10 июля 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев назвал два условия сохранения транзита газа через Украину
фото: сайт Госдума РФ

Премьер - министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с членами украинский партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал два варианта решения вопроса о сохранении транзита российского газа через Украину.

Медведев пожелал удачи на выборах в Раду партии Медведчука

Медведев пожелал удачи на выборах в Раду партии Медведчука

"Что же касается того, как двигаться, думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой - это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время...Второй вариант, который мы никогда не отрицали, - это вариант консорциума", - передаёт слова главы кабмина ТАСС.

Медведев отметил, что раньше этот вариант был "сверхполитизирован", но сейчас политизация уходит а прошлое, потому что существуют иные каналы поставки - "Турецкий поток" и "Северный поток".

"Сценарий консорциума, который учел бы интересы России как поставщика, и стран ЕС - как потребителей, на наш взгляд, является наиболее реальным", - считает Бойко.

Отмечается, что вернуться к обсуждению данного вопроса политики смогут после парламентских выборов на Украине.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БА

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Ульяновской области выявлен очаг африканской чумы

В Ульяновской области выявлен очаг африканской чумы

В среду,10 июля, председатель правительства области Александр Смекалин сообщил, что в Ульяновской области зафиксирован вирус африканской чумы, переноском которого являются домашние свиньи. На территории государственного заказника найден труп больного дикого кабана.

//В мире

Политолог оценил слова Климкина о трех условиях противодействия России

Политолог оценил слова Климкина о трех условиях противодействия России

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в среду, 10 июля, оценил слова главы МИД Украины Павла Климкина о трех условиях противодействия России.

//В мире

Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Украинский президент Владимир Зеленский выставил с сегодняшнего совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его разбойником. Об этом сообщают российские интернет-СМИ.

//Общество

Москалькова призвала проводить большую просветительскую работу по пенсионному законодательству

Москалькова призвала проводить большую просветительскую работу по пенсионному законодательству

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала больше информировать россиян об изменениях в пенсионном законодательстве. О многих положительных новациях людям все еще неизвестно.

//В мире

На Украине детям, выступавшим в России, категорически запрещено участвовать в "Евровидении"

На Украине детям, выступавшим в России, категорически запрещено участвовать в "Евровидении"

На Украине дети, выступавшие в России с 1 января 2014 года, не смогут принять участие в конкурсе "Евровидение". НОТУ изменила правила отборочного тура вокалистов на детское "Евровидение".

//Новости СМИ2

//В мире

Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию

Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию

Сенатор Алексей Пушков в среду, 10 июля, предложил запретить грузинской певице Нино Катамадзе, которая допустила в своей речи "русофобские высказывания", въезд на территорию Российской Федерации.

//Шоу-бизнес

Новая возлюбленная экс-мужа Ксении Собчак моложе Максима Виторгана почти на 20 лет

Новая возлюбленная экс-мужа Ксении Собчак моложе Максима Виторгана почти на 20 лет

Максим Виторган появился на одном из спектаклей в театре вместе с грузинской актрисой Нино Нинидзе. Разведенному 46-летнему Виторгану и 27-летней дочери актрисы Ии Нинидзе приписывают роман.

//Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов похудел на 22 килограмма без диет

Актер Юрий Стоянов похудел на 22 килограмма без диет

Известный российский юморист Юрий Стоянов похудел на 22 килограмма без использования каких-либо диет. Об этом на днях рассказал сам 62-летний артист – звезда популярной программы "Городок".

//Шоу-бизнес

Красота стала его проклятьем. Одиночество, пьянство и инсульт «мушкетера Арамиса» Игоря Старыгина

Красота стала его проклятьем. Одиночество, пьянство и инсульт «мушкетера Арамиса» Игоря Старыгина

Он часто играл романтических героев-любовников, его называли утонченным красавцем, а телезрители до сих пор называют его Арамисом. Роман Дюма о мушкетерах стал для Игоря Старыгина и удачей, и проклятием

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку-подростка в рабство

В Москве мужчина пытался продать девочку-подростка в рабство

В одном из ресторанов на востоке Москвы задержан мужчина, который пытался продать 16-летнюю девочку в рабство. Отмечается, что злоумышленник познакомился с девушкой в социальной сети.Подросток является уроженкой Узбекистана.

//Происшествия

В Ереване из-за аварии тысячи людей остались без электричества

В Ереване из-за аварии тысячи людей остались без электричества

Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет-связь работали с перебоями, было нарушено водоснабжение, а поезда в метро застревали в тоннелях.

//Политика

Пушков оценил высказывание гендиректора "Рустави 2" о грузинских напитках

Пушков оценил высказывание гендиректора "Рустави 2" о грузинских напитках

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на высказывание генерального директора телеканала "Рустави - 2" о поставке вина и минеральной воды в Россию. Ранее гендиректор "Рустави 2" Николоз Гварамия заявил, что плевать он хотел на боржоми и вино. По его словам, он "мочился во все это".

//Экономика

Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики

Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики

Президент Российской Федерации Владимир Путин доволен экономическими тенденциями, но требует увеличить темпы роста, о чем и заявил на минувшем совещании по экономическим вопросам в Кремле.

//Происшествия

Принцессу осудили за приказ связать сантехника и заставить его целовать ей ноги

Принцессу осудили за приказ связать сантехника и заставить его целовать ей ноги

Французская прокуратура потребовала приговорить саудовскую принцессу Хассу бинт Салман за издевательство над человеком к шести месяцам тюрьмы условно. Отмечается, что королевская дочь разозлилась на сантехника за съёмки её квартиры на телефон.

//Здоровье

Интим в жару: польза или вред?

Интим в жару: польза или вред?

Как ни парадоксально, но летний зной способствует сексуальной активности: количество одежды уменьшается, а интерес к противоположному полу, напротив, лишь возрастает. Опасен ли секс в жару?

//Шоу-бизнес

О письмах Путину, тоске по величию и русской гордости. Ксения Собчак побывала в особняке Андрея Макаревича

О письмах Путину, тоске по величию и русской гордости. Ксения Собчак побывала в особняке Андрея Макаревича

Ксения Собчак побывала в английском особняке Андрея Макаревича. Его дом больше похож на антикварную лавку со всевозможными статуэтками, различными авторскими куклами и совершенно странными вещами

//Политика

Медведев назвал два условия сохранения транзита газа через Украину

Медведев назвал два условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер - министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с членами украинский партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал два варианта решения вопроса о сохранении транзита российского газа через Украину.

//Шоу-бизнес

Избранник Лопырёвой выложил её фотографию в мини-шортах в Сеть

Избранник Лопырёвой выложил её фотографию в мини-шортах в Сеть

Возлюбленный телеведущей и фотомодели Виктории Лопырёвой Игорь Булатов поделился с поклонниками откровенными снимками знаменитости. Отмечается, что известная модель набрала лишний килограммы во время беременности и сейчас тщательно следит за своей внешностью.

//В мире

В Верховной Раде озвучили способ вернуть Донецк и Луганск в течение двух лет

В Верховной Раде озвучили способ вернуть Донецк и Луганск в течение двух лет

В Верховной Раде рассказали, как Украина может вернуть Донецк и Луганск в течение двух лет. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

//Политика

Виновник конфликта в Тбилиси Гаврилов готов встретиться с грузинскими депутатами в Москве

Виновник конфликта в Тбилиси Гаврилов готов встретиться с грузинскими депутатами в Москве

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что готов встретиться с депутатами из Грузии во время их визита в Москву.

//Спорт

Психолог Хигир: Черчесов – тяжелый человек, но может быть успешным бизнесменом

Психолог Хигир: Черчесов – тяжелый человек, но может быть успешным бизнесменом

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских тренеров. На очереди - тренер сборной России Станислав Черчесов.

//Здоровье

Чем опасен "пуш-ап"?

Чем опасен "пуш-ап"?

В Германии медики напомнили женщинам, что чрезмерное увлечение бюстгальтерами с функцией "пуш-ап" может крайне негативно отразиться на здоровье тех дам, которые носят подобные лифчики.

//Политика

Медведев пожелал удачи на выборах в Раду партии Медведчука

Медведев пожелал удачи на выборах в Раду партии Медведчука

Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком пожелал ему сформировать правящую коалицию и удачи на выборах в Верховную Раду.

//Здоровье

Репродуктологи бьют тревогу из-за ЭКО

Репродуктологи бьют тревогу из-за ЭКО

Накануне в Осло прошел симпозиум репродуктологов, на котором доктор Ганс Ханевик поднял тему о вреде экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для будущего всего человечества как угрозе бесплодия.

//Шоу-бизнес

"В этот момент экран почему-то погас", - Юрий Стоянов о мистике в день смерти Ильи Олейникова

"В этот момент экран почему-то погас", - Юрий Стоянов о мистике в день смерти Ильи Олейникова

Известный актёр Юрий Стоянов поделился мистическими подробностями ухода из жизни его друга и коллеги по передаче "Городок" Ильи Олейникова. По словам Стоянова, в день смерти артиста что-то странное произошло на его концерте в Одессе.

//Общество

Пилот севшего в Калуге самолёта потерял сознание из-за сердечного приступа

Пилот севшего в Калуге самолёта потерял сознание из-за сердечного приступа

Борт авиакомпании Montenegro Airlines направлялся из Черногории в Москву, но вместо приземления в аэропорты Домодедово, экстренно приземлился в Калуге.В полете у первого пилота случился сердечный приступ

//В мире

Зеленский сделал Чернобыль туристическим городом

Зеленский сделал Чернобыль туристическим городом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который снимает ряд запретов на посещение "зоны отчуждения". По его словам, Чернобыль надо показать миру, в том числе туристам и учёным.

//Новости партнеров

//Происшествия

Норвежцы обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"

Норвежцы обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"

Норвежский институт морских исследований опубликовал видео затонувшей 30 лет назад атомной подводной лодки "Комсомолец". Целью исследований была фиксация уровня радиоактивного излучения.

//В мире

ВМС Украины обвинили российский корабль в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze

ВМС Украины обвинили российский корабль в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze

В пресс-службе Военно-морских сил Украины сообщили, что российский корабль "Сметливый" зашел в запретную зону, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze. Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 10 июля.

//В мире

В армии ДНР заявили о начале «новой фазы плана истребления жителей Донбасса» ВСУ

В армии ДНР заявили о начале «новой фазы плана истребления жителей Донбасса» ВСУ

Вооруженные силы Украины ударили по селу Веденскому на юге Донецкой области, в результате атаки произошло возгорание поля с урожаем пшеницы площадью десять гектаров. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

//Общество

В Крыму появились мошенники, которые предлагают компенсировать стоимость некачественного товара в десятки раз дороже

В Крыму появились мошенники, которые предлагают компенсировать стоимость некачественного товара в десятки раз дороже

В последнее время крымчане попадаются на уловки различных мошенников, которые из раза в раз придумывают более изощренные способы обмана с личной выгодой

//В мире

Латвийский врач: Нужно привести в порядок медицину в стране, а уже потом думать об эвтаназии

Латвийский врач: Нужно привести в порядок медицину в стране, а уже потом думать об эвтаназии

В Министерстве здравоохранения Латвии думают над щепетильным вопросом: стоит ли возвращать пациента к жизни, если он не хочет? Министр здравоохранения Илзе Винькеле официально сообщила, что данный вопрос уже давно обсуждается в министерстве.

//Общество

«Женщины - это инопланетяне», заявил известный психиатр-нарколог

«Женщины - это инопланетяне», заявил известный психиатр-нарколог

В дискуссию РПЦ о «слабом уме» прекрасной половины человечества вступили профессионалы. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн объяснил, что женщины - это некие инопланетяне

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина выложила фотографию в купальнике и напугала пользователей

Полина Гагарина выложила фотографию в купальнике и напугала пользователей

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками новыми летними фотографиями в бело-розовом бикини. Одни подписчики оценили прекрасную фигуру знаменитости, другие сочли худобу исполнительницы за болезнь.

//В мире

Киевский политолог предсказал возможный первый шаг Украины к отказу от Донбасса

Киевский политолог предсказал возможный первый шаг Украины к отказу от Донбасса

Киевский политолог Михаил Погребинский отреагировал на отмену проведения телемоста с Россией из-за угроз, поступивших от украинских националистов. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

//Шоу-бизнес

Фродо из "Властелина колец" впервые станет отцом

Фродо из "Властелина колец" впервые станет отцом

Звезда "Властелина колец" впервые станет отцом, пишет Daily Mail. Знаменитого Фродо накануне видели вместе с его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед, которая, судя по всему, глубоко беременна.

//Происшествия

В Ижевске суд наказал местного жителя за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

В Ижевске суд наказал местного жителя за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска наказал местного жителя, который оскорбил главу Удмуртии Александра Бречалова в своём Instagram. Отмечается, что мужчина записал видеообращение, в котором обратился к политику с употреблением ненормативной лексики.

//live

Геннадий Зюганов: Маргарита Симоньян достойно держит свою линию и продолжает бороться

Геннадий Зюганов: Маргарита Симоньян достойно держит свою линию и продолжает бороться

МИД РФ потребовал от Лондона обосновать отказ в предоставлении аккредитации журналистам RT и Sputnik на Глобальную конференцию по свободе СМИ. О свободе слова по-британски размышляет лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

//В мире

"Да я мочился во все это", - высказался гендиректор "Рустави 2" о поставке вина и минералки в Россию

"Да я мочился во все это", - высказался гендиректор "Рустави 2" о поставке вина и минералки в Россию

Гендиректор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия устроил настоящую истерику в прямом эфире из-за производителей вина и минеральной воды, которые поставляют продукцию в Россию. По его словам, каналу запретили свободно выражаться, "чтобы боржоми только свободно продавался в России".

//Новости МирТесен

//Общество

СМИ: Ирина Шейк назвала реальную причину разрыва с Брэдли Купером

СМИ: Ирина Шейк назвала реальную причину разрыва с Брэдли Купером

Всемирно известная модель Ирина Шейк в документах об опеке над дочерью Леей указала истинную причину разрыва с актером Брэдли Купером. Соответствующие данные в среду, 10 июля, появились в СМИ.

//Шоу-бизнес

"Она умная и классная!" - раскрыла Алена Хмельницкая секрет дружбы с Маргаритой Симоньян, к которой ушел ее муж

"Она умная и классная!" - раскрыла Алена Хмельницкая секрет дружбы с Маргаритой Симоньян, к которой ушел ее муж

Актриса Алёна Хмельницкая - та уникальная женщина, которая смогла не только сохранить отношения с бывшим мужем после развода, но и подружиться с его новой возлюбленной.

//В мире

Латвийский политик Андрей Мамыкин: Не думал, что эту историю в самолете будут так обсуждать

Латвийский политик Андрей Мамыкин: Не думал, что эту историю в самолете будут так обсуждать

История о том, как политик из Латвии Андрей Мамыкин испытал «незабываемые» ощущения от экзальтированной дамы, когда летел из Брюсселя в Ригу – повеселила социальные сети. Откликов было очень и очень много. «АН» заинтересовались этой историей и решили уточнить «нюансы» происшествия в самолете.

//Общество

Go Hard Like Vladimir Putin: как и что поют о России иностранные исполнители?

Go Hard Like Vladimir Putin: как и что поют о России иностранные исполнители?

Каждый день мы слышим музыку: по радио, ТВ, в Интернете. Она действует на нашу психику, эмоции, душу и даже тело. С появлением стриминговых сервисов слушать треки со всего мира стало ещё легче. Замечали ли вы, как часто зарубежные исполнители упоминают нашу страну в своих треках, а в каком контексте? «Аргументы Недели» сделали подборку таких композиций.

//В мире

Названы три региона мира, где может вспыхнуть ядерная война без США и России

Названы три региона мира, где может вспыхнуть ядерная война без США и России

Определены три региона планеты, в которых может вспыхнуть ядерный конфликт без участия Соединенных Штатов и Российской Федерации. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в блогосфере.

//Общество

В Москве в метро ЧП произошло на Бутовской линии

В Москве в метро ЧП произошло на Бутовской линии

В Москве сегодня днем ЧП произошло в метро в работе Бутовской линии. В аккаунте столичной подземки сообщается, что на 12 линии нет движения от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Бунинская аллея».

//В мире

На встрече с премьер-министром Финляндии Ангелу Меркель вновь начала бить дрожь

На встрече с премьер-министром Финляндии Ангелу Меркель вновь начала бить дрожь

В среду, 10 июля, стало известно, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Политика внезапно начала бить сильная дрожь.

//Шоу-бизнес

"Последнее дело — впутывать в эту историю детей", - высказался Дробыш по новым правилам Украины для участия в Евровидении

"Последнее дело — впутывать в эту историю детей", - высказался Дробыш по новым правилам Украины для участия в Евровидении

Музыкант и продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в международном конкурсе "Евровидение".

//Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян и сокращении уровня бедности

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян и сокращении уровня бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что из-за снижения реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале добиться роста в 1% будет проблематично. Кудрин раскритиковал сценарий Минэкономразвития.

//Происшествия

В номере гостиницы в Москве нашли тело девушки

В номере гостиницы в Москве нашли тело девушки

В номере отеля, расположенного на территории Новой Москвы, нашли тело девушки. Данную информацию в среду, 10 июля, предоставила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

//Политика

Вице-спикер Госдумы назвал Украину и Грузию «двумя злобными инвалидами»

Вице-спикер Госдумы назвал Украину и Грузию «двумя злобными инвалидами»

Украина и Грузия являются «двумя злобными инвалидами». Такую характеристику бывшим советским республикам дал некоторое время назад Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы Российской Федерации.

//Общество

В Хабаровском края задержана серийный убийца. Бабушке-маньячке 80 лет и она не плохо орудует ножом

В Хабаровском края задержана серийный убийца. Бабушке-маньячке 80 лет и она не плохо орудует ножом

Бабушку-маньячку задержали в Хабаровском края. Серийной убийце Софье Михайловне 80 лет и на ее счету минимум три убийства. Началось с того, что полиция нашла отрезанную человеческую руку

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Система пошла вразнос?
2

Уничтожение позиций «Королевской бригады» ВСУ «Змеем Горынычем» сняли на видео
3

Жители Грузии восприняли решение Путина как возможность жить мирно
4

"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну. Успокойтесь", - рассуждают жители Грузии после решения по санкциям
5

Перечислены города России, которые могут быть уничтожены в случае ядерной войны

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры