Планируются изменения в Устав Краснодарского края

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел парламентские слушания, на которых состоялось обсуждение изменений в Устав Краснодарского края.

В слушаниях приняли участие заместитель губернатора региона Алексей Копайгородский, депутаты ЗСК, представители прокуратуры края, члены экспертно-консультативного совета при профильном комитете ЗСК и комитета Совета молодых депутатов края по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

Начиная обсуждение, Юрий Бурлачко отметил важность рассматриваемых изменений в Устав Краснодарского края.

- Обязательства по защите прав не только национальных меньшинств, но и коренных малочисленных народов закреплены в статьях 69, 71 и 72 Конституции Российской Федерации, – подчеркнул спикер ЗСК.

По словам Юрия Бурлачко, в феврале текущего года были внесены изменения в федеральное законодательство, согласно которым перечень полномочий высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации дополнился, в том числе полномочием по осуществлению мер по защите прав коренных малочисленных народов. Поэтому понадобились и соответствующие изменения статьи 40 Устава Краснодарского края.

Также спикер Законодательного Собрания отметил, что согласно изменениям общая формулировка «права национальных меньшинств» будет изменена на формулировку «права коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств». Таким образом, будет учтено, что в объем понятия «национальные меньшинства» входит понятие «коренные малочисленные народы».

Заместитель главы краевой администрации Алексей Копайгородский также добавил, что поправками вносятся изменения и в статью 54 Устава Краснодарского края по увеличению с 10 до 14 календарных дней срока, в течение которого глава администрации края обязан обнародовать принятый Законодательным Собранием закон либо отклонить его. Эти поправки тоже продиктованы федеральным законодательством.

В свою очередь председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань напомнил процедуру принятия изменений в Устав Краснодарского края. Для этого требуется квалифицированное большинство голосов – не менее двух третей от установленного числа депутатов. При этом между первым и вторым чтением должно пройти не менее 14 дней.

- Кубань – уникальный регион. Здесь в мире и согласии проживает более 120 народностей, среди них есть и представители коренных малочисленных народов. Принятие этих поправок в Устав будет способствовать наиболее эффективной защите их прав, – резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения участники парламентских слушаний решили направить проект закона на рассмотрение в первом чтении на ближайшей сессии кубанского парламента.