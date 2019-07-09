Путин отреагировал на выходку ведущего и призвал грузин учить историю

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии в прямом эфире канала "Рустави 2". Глава государства рассказал, будет ли рассматриваться уголовное преследование и экономические санкции против Тбилиси.

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии. Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Потому что один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Отстранили его на два месяца, он поехал на отдых. Придет, продолжит работу", - передаёт слова президента РЕН ТВ.

Путин отметил, что не видит необходимости в том, чтобы заводить уголовное дело против журналиста. Российский лидер посоветовал выучить историю тем, кто твердит про "оккупацию территорий Грузии", напомнив про геноцид грузин в Абхазии.