В ГД не будут отзывать заявление о санкциях против Грузии после слов Путина

Глава комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что ГД не будет отказываться от своего решения ввести ограничительные меры против Грузии после слов президента Владимира Путина. Депутат отметил, что правительство имеет право разрабатывать ответные меры при необходимости.

"Нет, не будет отзывать. Путину самому себя защищать, конечно, неудобно и выглядеть неудобно в такой ситуации. Но мы ведь не ведем речь в заявлении о Путине конкретно…мы ведем речь о том, что если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому,.. если это будет продолжаться, правительство обязано подготовить меры. Мы заведомо специально не пошли на то, чтобы указывать конкретные случаи", - передаёт слова политик РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли заявление о дополнительных экономических санкциях против Тбилиси.

Позже российский лидер Владимир Путин не поддержал идею введения ограничительных мер в отношении Грузии.