В Госдуме предложили судить журналиста из Грузии по законам России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что члены Совета Думы приняли решение экстрадировать и привлечь к уголовной ответственности телеведущего Георгия Габунию грузинского канала "Рустави-2". По его словам, необходимо найти его и доставить на территорию России.

"Это звучало на Совете Государственной думы, и все во мнении сошлись, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства... экстрадировать его, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны", - передаёт слова спикера ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данный поступок " большим позором грузин". По его словам, такое поведение неприемлемо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла определение данной выходке в двух словах - "беда грузин".